Das “purgas” à ressurreição: tories moderados querem resgatar Boris Johnson

Uns foram expulsos do grupo parlamentar ou das listas eleitorais, outros saíram do partido pelo próprio pé e os que ficaram viram-se isolados, ignorados ou simplesmente excluídos dos centros de decisão. A derrota e a humilhação sofridas na guerra civil que o Partido Conservador britânico travou nos últimos anos, à custa do desgastante processo de saída do Reino Unido da União Europeia – particularmente no verão passado, quando Boris Johnson substituiu Theresa May na liderança do Governo – abalou a ala centrista, pró-europeia e moderada tory.

