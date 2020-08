Depois de passar por Portugal, Juan Carlos terá viajado para a República Dominicana

Onde está o rei emérito de Espanha, Juan Carlos, que abandonou o país devido às repercussões das revelações sobre as suas contas bancárias em paraísos fiscais? Muito se tem especulado sobre o seu paradeiro. República Dominicana e até Portugal – uma tese que perdeu força nas últimas horas – são alguns dos destinos possíveis.

Na noite de segunda-feira, a TVI avançou que Juan Carlos estaria em Portugal, na sua casa no Estoril, em Cascais, onde passou parte da infância, durante o exílio dos pais. Em Espanha, contudo, a imprensa sublinha que a notícia da televisão portuguesa não cita qualquer fonte.

Já o diário ABC garante que o monarca está na República Dominicana, onde vive o multimilionário e amigo Pepe Fanjul. Nesta ilha das Caraíbas, a família Fanjul, nota o El Español, é dona de metade dos recintos turísticos da região, o que pode levar a que o monarca tenha à sua disposição um lugar discreto e exclusivo. Acresce que, em 2014, Juan Carlos refugiou-se na Casa de Campo, um resort exclusivo na ilha.

O ABC acrescenta que a viagem de Juan Carlos de Madrid para a República Dominicana aconteceu durante o fim-de-semana, tendo o monarca feito escalas em Sanxenxo, na Galiza, e no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Já o La Vanguardia escreve que o monarca, de 82 anos, viajou de carro, na segunda-feira, de Espanha para o Porto, onde apanhou um avião para a República Dominicana, onde pretende ficar algumas semanas.

A saída de Juan Carlos de Espanha foi anunciada na segunda-feira, depois de ter sido divulgada uma carta em que o monarca se dirige directamente ao filho, Felipe VI, manifestando a sua “absoluta disponibilidade para contribuir para facilitar o exercício” das funções do rei.

Nos últimos meses, a pressão sob Juan Carlos aumentou substancialmente. O monarca está a ser investigado por ter recebido 100 milhões do rei saudita e de os ter ocultado, inicialmente, numa fundação, tendo depois enviado o dinheiro para a antiga amante Corinna Larsen, num esquema para fugir aos impostos.

A pressão sob o rei emérito fez mossa na Casa Real, precipitando a saída de Juan Carlos de Espanha. Amigos próximos do rei, sob anonimato, contudo, afirmaram ao El Mundo que o monarca admite voltar em breve para Espanha: “Disse-nos, com toda a normalidade, que talvez volte em Setembro”, afirmou um amigo íntima ao diário espanhol.

De acordo com o El Español, apenas cinco pessoas sabem o paradeiro de Juan Carlos: o rei Felipe VI, que já estava a par das intenções do pai há várias semanas; o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que coordena uma equipa da Guarda Civil para proteger o rei, e que, no final do Conselho de Ministros desta terça-feira, deverá pronunciar-se; o antigo chefe dos serviços secretos espanhóis, Félix Sanz Roldán, íntimo do monarca; o advogado, Javier Sánchez Junco; e o chefe da Casa Real, Jaime Alfonsín, designado por Felipe VI para negociar com o rei emérito.

O mesmo jornal espanhol avança também com alguns destinos prováveis de Juan Carlos. Além da cada vez mais provável Republica Dominicana, o El Español, admite a possibilidade do rei emérito ir para Genebra, na Suíça, para a Arábia Saudita, para Marrocos ou para Miami, nos Estados Unidos.