“Fuga” ou “exílio”? Juan Carlos divide o Governo, a política e a sociedade espanhola

Juan Carlos, rei emérito de Espanha, invocou as “repercussões públicas” geradas pelas revelações, rumores e notícias recentes sobre as investigações judiciais em curso, relacionadas com as suas contas bancárias, para fazer as malas e partir para o estrangeiro. Mas se o objectivo do monarca de 82 anos, que em 2014 abdicou do trono a favor do seu filho, hoje rei Filipe VI, era conter a excessiva mediatização do caso e proteger a monarquia espanhola, a realidade não podia ser mais discrepante.

Continuar a ler