Chuvas fortes fazem 14 mortos e 13 desaparecidos na Coreia do Sul

As últimas vítimas mortais a serem registadas viviam nas localidades de Pyeongtaek (60 quilómetros a sul de Seul) e Gapyeong (45 quilómetros a noroeste da capital sul coreanas) onde seis pessoas perderam a vida por causa de deslizamento de terras.

Segundo o Ministério do Interior, entre os mortos contam-se três neozelandeses atingidos pelo deslizamento de terras, uma criança de dois anos, uma mulher de 36 anos e outra de 77 anos de idade.

Até agora, as autoridades contabilizam 14 mortos desde o fim-de-semana, quando as tempestades atingiram o centro e o norte do país.

Além de 13 desaparecidos, cerca de mil pessoas, sobretudo da província central de Chungcheong, tiveram de ser retiradas dos locais de residência e 5.700 hectares de terrenos agrícolas ficaram inundados.

De acordo com dados oficiais, 44 estradas permanecem cortadas pelas inundações e aluimento de terras e as linhas de caminho-de-ferro na região central da Coreia do Sul permanecem cortadas desde domingo.

Algumas zonas de Seul também foram afectadas, nomeadamente auto-estradas situadas nas margens do rio Han que se encontram cortadas devido à subida do nível das águas.