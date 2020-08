Idanha-a-Nova cria hortas pedagógicas para potenciar gosto pela agricultura

A Câmara de Idanha-a-Nova está a criar hortas pedagógicas, um projecto destinado a crianças e jovens cujo objectivo é potenciar o gosto pela agricultura e pelo meio rural, foi anunciado nesta terça-feira.

A iniciativa decorre nos Centros de Actividades de Tempos Livres (CATL) de Ladoeiro, Monsanto, Penha Garcia, Rosmaninhal e Termas de Monfortinho, durante a interrupção lectiva de verão.

Pretende-se promover o empreendedorismo de base rural, potenciar o gosto pela agricultura e pelo meio rural e desenvolver actividades no âmbito da produção de alimentos aliada a escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis.

“As aprendizagens a desenvolver, que têm uma forte componente prática, estão ligadas às temáticas inerentes ao ambiente, ao respeito pela biodiversidade e à promoção de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis”, explica, em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O autarca realça que, na qualidade de membro da Rede Internacional de Biorregiões, o concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, tem simultaneamente a responsabilidade e o potencial para se assumir como uma referência na produção alimentar sustentável e de qualidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tudo começa na infância. Por isso, para fruição das crianças do Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova, criámos as hortas pedagógicas, onde as crianças podem aprender a cultivar e cuidar de uma horta, em contacto com a natureza, assim como adquirir bases para uma alimentação saudável”, refere.

A iniciativa é desenvolvida em linha com outros projectos em Idanha-a-Nova que visam elevar os níveis de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade no mundo rural.

As “Hortas Pedagógicas - Food Lab Kids” são organizadas em parceria com o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro e estão incluídas no Plano Integrado e Inovador de Combate Contra o Insucesso Escolar, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB).