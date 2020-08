Construções ilegais na serra de Sintra embargadas pela câmara

Na última semana, surgiram umas novas construções, uma espécie de casas erguidas em madeira em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, em área próxima ao Convento dos Capuchos. As novas construções chamaram a atenção de quem por ali costuma passear, que se questionaram para que serviriam e se estaria autorizada a sua construção. Como temiam, estas obras não estão licenciadas e, como tal, foram embargadas pela Câmara Municipal de Sintra.

Algumas pessoas deram conta a existência destas construções junto das redes sociais da Plataforma em Defesa das Árvores, por ter, alegadamente, envolvido o abate de dezenas de árvores, a remoção de terras e a abertura de uma estrada de terra batida em plena área protegida. Questionada pelo PÚBLICO, a autarquia, que é liderada por Basílio Horta, confirmou que, após a denúncia, a divisão de fiscalização do município se dirigiu ao local e identificou a “existência de construções de madeira no Parque Natural Sintra/Cascais, junto à estrada Boca do Mato, sem que os proprietários fizessem prova do seu licenciamento”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como tal, os trabalhos foram suspensos até à “conclusão da análise de toda a documentação”, uma vez que, segundo refere a autarquia, os proprietários deram a indicação à equipa de fiscalização de que “teriam dado entrada de projectos de construção para apoio agrícola”. O PÚBLICO não conseguiu contactar os donos dos terrenos para perceber que tipo de actividade pretendem ali desenvolver.

O processo, acrescentou o município, “está a ser analisado junto das autoridades competentes, nomeadamente o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Parque Natural de Sintra-Cascais e o Ministério da Agricultura”.

Na propriedade em questão foi também “detectado um portão que impede o acesso de viaturas de emergência, situação que se encontra também em análise”, notou ainda a autarquia.