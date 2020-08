Diogo Faro: “Somos todos seres humanos a tentar perceber o que é esta parvoíce de estar vivo”

Começou com um blogue para os amigos, depois passou para uma página de Facebook. No ano passado estreou o primeiro solo de stand-up, mas a digressão de Lugar Estranho foi apanhada de surpresa pela covid-19. Sensivelmente Idiota, Diogo Faro criou o Instituto Português para os Altos Estudos da Felicidade (na sua própria cabeça) e publicou os livros Somos Todos Idiotas e É na Boa!, ambos editados pela Esfera dos Livros. Um terceiro está no forno.

Mais A carregar...