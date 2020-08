Hotéis: Tivoli à reconquista da Avenida da Liberdade. E reabre Oriente e Coimbra

Já tinha reaberto todos os hotéis no Algarve e outros pelo país, como o icónico Palácio de Seteais em Sintra, e agora a cadeia hoteleira Tivoli acaba de reabrir mais três unidades, duas em Lisboa e uma em Coimbra.

Em Lisboa, volta à vida um dos mais marcantes hotéis da marca, uma das unidades hoteleiras de referência da cidade: o Tivoli Avenida da Liberdade começou novamente a receber hóspedes a 31 de Julho.

O hotel, que está em funcionamento desde 1933 e foi o fundador da chancela, ostenta cinco estrelas e, além do alojamento em quartos e suítes de luxo, inclui também uma piscina exterior e o restaurante Seen – cereja no topo do bolo: um terraço sempre muito procurado com boas vistas para a Lisboa histórica e ribeirinha. Para já, está apenas aberta a parte do terraço correspondente ao restaurante, sendo que o Sky Bar permanece fechado, “por enquanto”, segundo informação da chancela.

O Seen, comandado pelo chefe Olivier da Costa, já tinha voltado a funcionar em Junho. Abre das 17h às 23h e a carta de Verão inspira-se nas gastronomias portuguesa e brasileira, havendo também muito a petiscar. A animar, há DJ.

No hotel, está também aberto o Anantara Spa, enquanto o restaurante Cervejaria, por agora, “também permanece encerrado mas serve os pequenos-almoços com serviço à mesa (sem buffet)”.

Ainda em Lisboa, mas mais a oriente, também há regressos: o Tivoli Oriente reabriu no Parque das Nações. A novidade da temporada retomada é uma esplanada para o restaurante Guilty (também Olivier), no piso térreo (em destaque na ementa: pizzas, hambúgueres e massas).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tivoli em Coimbra DR A arejar no Tivoli Oriente DR Fotogaleria DR

Fora de Lisboa, a cadeia hoteleira garantiu ainda a reabertura do Tivoli Coimbra, uma unidade clássica da cidade, já com quase três décadas de existência. Com quatro estrelas e cerca de uma centena de quartos, o hotel inclui ainda o Simone Coffee Shop, também operacional.

A Tivoli assegura, em comunicado, as medidas de segurança face à pandemia, ostentando o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal - tem também um programa próprio neste domínio, designado por Feel Safe at Tivoli, que pretende responder às “necessidades dos clientes na nova realidade social trazida pela pandemia de covid-19”.