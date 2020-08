Incumprimento no pagamento de rendas aumentou entre Abril e Maio

A proporção de arrendatários em situação de incumprimento no pagamento das rendas cresceu de 6,4% em Abril para 9% em Maio, segundo um relatório do Dinâmia'Cet – ISCTE, intitulado “Habitação e Covid-19”, sobre o impacto do confinamento na habitação, realizado entre 21 de Abril e 18 de Maio. Esta situação poderá agravar-se ainda mais no futuro, sendo necessário repensar estratégias, revelou ao PÚBLICO Sandra Marques Pereira, uma das coordenadoras do estudo, juntamente com Madalena Matos.

