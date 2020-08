Bruxelas deu luz verde ao Banco Português de Fomento

O Banco Português de Fomento pode avançar, assim que receber a luz verde que falta, a do Banco de Portugal, agora liderado pelo ex-ministro Mário Centeno. A proposta do Governo para a fusão das instituições financeiras do Ministério da Economia (com excepção da Portugal Ventures) numa só entidade com a missão de apoiar o desenvolvimento da economia nacional teve o “ok” da Comissão Europeia, abrindo assim caminho à criação de um entidade que terá um capital social de 255 milhões de euros.

É a segunda vez que Bruxelas avalia a criação de uma entidade deste género. Em 2014, em plena crise da troika, a proposta do então Governo de Passos Coelho foi rejeitada. O executivo teve de reformular a sua ideia e acabou por fazer passar a criação de algo menos ambicioso, que deu origem à actual Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD).

A proposta necessitava da aprovação comunitária, à luz das regras que regulam a concessão de apoios de Estado. Fica assim aberto o caminho para a integração da actual Instituição Financeira de Desenvolvimento e da PME Investimentos na Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. O resultado desta fusão passa a chamar-se Banco Português de Fomento (BPF), um desejo antigo do poder político que agora finalmente se concretiza, no meio de um gigantesco esforço europeu para dar resposta de emergência às consequências económicas da pandemia de covid-19.

Tal como tinha dito o Governo, Bruxelas reconhece que o BPF vai trabalhar nas chamadas “falhas de mercado”, no plano dos empréstimos e do mercado de capitais. “O BPF vai focar-se no acesso a financiamento de projectos de investigação e desenvolvimento, infra-estruturas sustentáveis, investimento social e qualificações, bem como projectos que melhorem a competitividade das empresas portuguesas”, salienta a comissão, num comunicado divulgado nesta manhã.

Além disso, o BPF terá um papel na “dinamização de investimento público”. “A Comissão entende que a criação do BPF é uma solução apropriada e proporcional para garantir financiamento adicional a empresas e projectos que, de outra forma, poderiam ser subfinanciados por causa dessas falhas de mercado”, sublinha Bruxelas, alertando porém que a instituição terá de “adoptar medidas para garantir que não afasta o sector privado”.

Parece um aviso ao ministro da Economia, Siza Vieira, de que o BPF não se deve meter no retalho, uma possibilidade admitida pelo governante e que era mal-vista por ex-responsáveis da IFD. Aliás, em 2014, a ideia de um banco de fomento com porta aberta ao retalho tinha sido uma das razões que levaram Bruxelas a chumbar então a proposta de Lisboa.