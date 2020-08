Masters 1.000 de Madrid cancelado

O torneio Masters 1.000 de Madrid, em ténis, que deveria decorrer entre 12 e 20 de Setembro, foi cancelado, devido à situação sanitária resultante da pandemia covid-19, informou a organização.

“Depois de termos examinado a situação durante meses, os organizadores do Mutua Madrid Open sentem-se obrigados a anular o torneio, devido à difícil conjuntura desencadeada a todos os níveis pela covid-19”, comunicou a organização.

Inicialmente o Masters deveria ter acontecido entre 01 e 10 de Maio, mas, face à pandemia, acabou por ser transferido para Setembro, até ser agora cancelado.

Numa primeira fase, a organização tentou manter o Masters, com protocolos sanitários necessários, mas a incerteza e o recente aumento de casos, que levou a novas medidas e restrições na região de Madrid, acabaram por obrigar a um cancelamento.

“A instabilidade continua a ser demasiado alta para organizarmos um torneio com todas as garantias”, considerou o director do torneio, Feliciano Lopez.

Em 2021, o evento decorrerá entre 30 de Abril e 09 de Maio, e os adeptos podem manter os bilhetes adquiridos para este ano, com as mesmas garantias.