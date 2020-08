I Liga de 2020/21 começa a 20 de Setembro

A edição 2020/21 da I Liga de futebol terá início no fim-de-semana de 20 de Setembro, informou nesta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em nota publicada na sua página oficial na Internet.

O campeonato arrancará quase dois meses após a conclusão da época 2019/20, num período de paragem menor do que o habitual, e também mais tarde, em função da reformulação da anterior temporada, devido à pandemia da covid-19.

O sorteio da I Liga será realizado em 28 de Agosto, tal como o da II Liga, que arranca em 13 de Setembro, conforme tinha avançado na segunda-feira a LPFP.

As datas do início da I e II Ligas ainda necessitam de “ratificação por parte da Direcção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)”, como explicou a LPFP.

Na temporada que terminou, a I Liga decorreu até ao primeiro fim-de-semana de Março, data após a qual foi suspensa devido à crise sanitária existente com a pandemia do novo coronavírus, e foi retomada no início de Junho, mas sem a presença de público.

Em 2019/20, o FC Porto conquistou o campeonato, que terminou em 26 de Julho, e a Taça de Portugal, disputada em 1 de Agosto, enquanto o Benfica venceu a Supertaça, e o Sporting de Braga a Taça da Liga.