Portugal regista o primeiro dia sem mortes desde 15 de Março. Há mais 106 infectados

Portugal registou esta segunda-feira zero mortes por covid-19. A última vez que houve zero mortes diárias foi a 15 de Março, tendo a ministra da Saúde anunciado no dia seguinte a primeira morte por covid-19, um homem de 80 anos. O boletim diário da Direcção-Geral da Saúde dá conta de que o número de óbitos se mantém igual ao de domingo: 1738.

Já o número de infectados continuou a subir esta segunda-feira, registam-se 51.569 casos, mais 106 do que no domingo, o que equivale a um aumento de 0,2%.

O número de pessoas internadas também subiu. Há esta segunda-feira 390 pessoas internadas, mais 12 do que no sábado, 42 delas em unidades de cuidados intensivos. Os casos em internamento representam 0,8% do total de infectados confirmados — 10,7% estão em unidades de cuidados intensivos.

Já na análise por região, o retrato mantém-se com a região de Lisboa a continuar a ser a mais afectado pela pandemia: regista neste momento 26.389 infectados (mais 66) e 606 mortos (número igual ao de domingo).​ Só a região de Lisboa tem 62% dos novos casos de infectados. A segunda região mais afectada é o Norte com 18. 797 casos confirmados (mais 17) e 828 vítimas mortais.

Entre as regiões menos afectadas também se mantêm as mesmas: os Açores, o Alentejo e a Madeira. Nos Açores, contam-se 168 casos de infecção e 15 mortos, no Alentejo são 745 casos de infecção e 22 mortos e na Madeira há 113 casos de infecção, sem registo de mortes. Já o Algarve tem 892 casos de infecção e 15 mortos.

Lisboa é o concelho mais afectado

Aprofundado a análise na perspectiva da informação disponível no boletim por concelhos, dados que a DGS actualiza agora todas as segundas-feiras, verifica-se que o de Lisboa é o mais afectado, com 4562 casos confirmados de infecção (mais 154 que na segunda-feira anterior). Segue-se Sintra com 3830 casos (mais 135) e o Loures com 2358 (mais 66).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A taxa de letalidade da doença é superior entre os mais velhos. Dos 1738 mortos, 1155 tinham 80 anos de idade ou mais e 332 tinham mais entre 70 a 79 anos.

Voltando a análise global e vistos os dados de todo o mundo divulgados pela Universidade Johns Hopkins (dos EUA), há no total mais de 18 milhões de casos positivos de infecção. De acordo com a mesma fonte, já morreram no mundo 689 mil pessoas, enquanto 10,7 milhões já conseguiram recuperar da doença desde o início do surto.

De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), o continente americano é o mais afectado com 9,7 milhões de casos positivos seguido pela Europa tem 2,9 milhões de casos. No continente europeu, a Rússia é o país que reporta mais casos positivos, acompanhada depois pelo Reino Unido, Espanha, Itália e Alemanha.