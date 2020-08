Notas dos exames subiram e vão fazer aumentar médias de ingresso no ensino superior

As médias de ingresso no ensino superior no próximo ano lectivo vão ser mais elevadas na generalidade dos cursos. Essa será a principal consequência da subida das notas a quase todas as disciplinas nos exames nacionais, cujos resultados foram conhecidos esta segunda-feira. Em algumas das matérias mais concorridas, as médias aumentaram mais de três valores. “Os alunos ficaram todos na mesma situação”, assegura o presidente da comissão nacional de acesso, João Guerreiro.

