Ex-deputado Agostinho Branquinho investigado por fraude fiscal e branqueamento

O Ministério Público vai continuar a investigar o antigo deputado do PSD Agostinho Branquinho pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, na sequência do envio de “duas pastas" com informações das autoridades suíças. Isso mesmo é assumido pelos procuradores que avançaram há duas semanas com a acusação contra o antigo político, que chegou a ser vice-presidente do grupo parlamentar social-democrata, por quatro crimes: um de tráfico de influência, um de prevaricação e dois de falsificação de documento agravado.

