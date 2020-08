Exames nacionais: “Foram dadas muito boas notas a alunos mal preparados”

As médias elevadas da 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, que foram conhecidas esta segunda-feira, não surpreendem as associações de professores. As regras aplicadas este ano, com grupos de questões opcionais e menos provas feitas por casa aluno, criaram o contexto para que as notas fossem melhores. Mas também facilitaram a vida aos piores alunos, entende a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM).

A nota de Matemática A evoluiu positivamente face ao ano passado. A média da 1.ª fase dos exames nacionais de 2020 na disciplina foi de 13,3 valores – mais 1,8 do que há um ano. Os contactos mantidos, nos últimos dias, pela SPM com professores correctores dos exames nacionais, revelam que “foram dadas muito boas notas a alunos muito mal preparados”, avança o presidente daquela associação, Filipe Oliveira.

As provas deste ano tinham um conjunto de questões obrigatórias e outras que eram opcionais. Os estudantes podiam responder a todas as questões e, posteriormente, só eram contabilizadas as respostas com melhor classificação. Das 14 perguntas opcionais do exame nacional de Matemática A, apenas as oito em que os alunos tivessem melhor desempenho foram tidas em conta. Atendendo a este modelo, os alunos “podiam falhar em questões com matérias fundamentais, que depois acabavam por não ter impacto nas suas notas”, afirma Filipe Oliveira.

Entre as perguntas opcionais estavam aquelas que têm “maior grau de complexidade”, que são as que “servem para seriar correctamente os alunos”, prossegue o presidente da SPM. Este ano, acabaram por perder esse efeito, defende. Filipe Oliveira entende que o modelo aplicado este ano por causa da pandemia não tem condições para ser mantido no futuro.

Na preparação dos exames nacionais do próximo ano, o Ministério da Educação abre a porta a que as provas mantenham uma configuração como a que foi usada este ano em que há um conjunto de questões de resposta obrigatória e outras questões facultativas. Antes de tomar uma decisão, o Instituto de Avaliação Educativa (Iave), organismo responsável pela construção das provas nacionais de avaliação externa, vai “fazer um estudo rigoroso dos resultados das provas deste ano”, avançou o seu presidente ao PÚBLICO na semana passada.

A SPM também critica o peso dos itens de escolha múltipla (128 pontos em 200, o dobro do ano passado) nas classificações finais da prova de Matemática A. A Associação de Professores de Matemática (APM) concorda que o impacto das questões de escolha múltipla nas notas dos alunos deve ser alvo de uma “análise mais aprofundada” por parte do Iave, defende a dirigente Lurdes Figueiral.

Esta é, porém, a única matéria em que as suas associações concordam. A APM sublinha que os resultados dos exames nacionais deste ano têm que ser lidos “no contexto das medidas extraordinárias” introduzidas por causa da pandemia. O modelo das provas deste ano permitiu aos alunos responderem apenas às questões em que estavam mais à vontade, mas isso “não prejudicava os melhores alunos”.

Serviu só para ingresso no superior

A contribuir para uma média mais elevada na disciplina está também o facto de a prova ter servido este ano apenas para ingresso no ensino superior, não sendo obrigatória para a conclusão do 12.º ano. Deste modo, “só os alunos mais vocacionados para a Matemática A foram fazer o exame”, lembra Lurdes Figueiral, o que terá contribuído para a melhoria das notas.

É uma reflexão partilhada por Adelino Galvão da Sociedade Portuguesa de Química: “os alunos que estão no percentil das piores notas, não foram fazer a prova porque ela não era obrigatória”. “As médias sobem, porque deixam de estar lá as notas mais baixas”, sublinha ainda o mesmo responsável. O exame de Física e Química A foi o segundo mais concorrido deste ano (39.444 provas realizadas). A média foi de 13,2 valores, 2,2 acima do que se verificou no ano passado.

As notas da 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário melhoraram em praticamente todas as matérias. As médias subiram até 3,3 valores em disciplinas como Biologia e Geologia, a prova que teve mais inscritos neste ano, ou Geografia A. Apenas a Português a classificação tem uma variação mais próximo da que é habitual, crescendo 0,2 valores (12 de média).

“A prova de Português nunca terá subidas súbitas enquanto tiver esta estrutura”, analisa Filomena Viegas, da Associação de Professores de Português. O grupo III era o mais valioso deste exame (44 pontos, num total de 200) e implicava que os alunos escrevessem um texto. A escrita tem sido “a componente mais complicada” e aquela onde os alunos mostram maiores dificuldades, prossegue a mesma dirigente: “Raramente há uma nota máxima num item como estes”.