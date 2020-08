Estamos no Verão. Sol, calor, praia, férias – o ansiado momento de descontração e descanso de um árduo ano de trabalho. Ainda que com todo o ineditismo dos últimos meses, o que só tornou o retiro estival mais apetecível. Mas nos serviços de saúde, há uma inquietude inefável de quem sabe que o inimigo espera ao virar da esquina. Winter is coming. Como fazer para sobreviver ao novo coronavírus enxertado no sempre caótico Inverno?

Nos hospitais e centros de saúde, nas reuniões e nos corredores, este é o tema que vem ganhando espaço nos últimos dois meses. O que já sabemos não é animador. O Inverno nunca é fácil para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), inundado pela gripe e demais infeções respiratórias que excedem a sua capacidade. O embate é todos os anos demolidor para profissionais, esmagados pela enorme afluência de utentes, e para doentes, que esperam horas, e às vezes dias, em locais sobrelotados e sem as devidas condições.

Este ano junta-se a covid. E a tão apregoada recuperação da atividade que a pandemia deixou para trás. A combinação não podia ser mais perfeita para correr mal.

As crianças e jovens regressarão às creches e escolas em Setembro, partilhando vírus, tal como acontece todos os anos logo a partir dos primeiros dias do regresso escolar. Eventualmente, transportarão esses vírus para casa, contagiando pais, mães, irmãos e até avós. Muitos adultos regressarão aos locais de trabalho, em transportes públicos sobrelotados onde o distanciamento é uma utopia. No meio de tantos vírus respiratórios, será impossível distinguir mais um, que se manifesta como todos os outros. Mas é esse mesmo, o SARS-CoV-2, que ninguém vai querer deixar passar despercebido. Nenhuma escola ou creche deixará entrar uma criança com “pingo no nariz”. Nenhuma entidade patronal ou colega de trabalho vai querer trabalhar lado a lado com alguém que tosse. E ninguém ficará descansado consigo próprio à mínima “ponta de febre”. O recurso às urgências será maior do que nunca.

Desde o início da pandemia, hospitais e centros de saúde funcionam com circuitos e espaços separados para covid e não covid, o que implica a divisão das equipas. Tudo demora mais tempo: trocar equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienizar espaços entre cada doente, fazer cada gesto com o máximo cuidado para minimizar o risco de infeção. A preocupante redução da afluência a que assistimos desde Março tem facilitado e tornado possível o cumprimento dos tempos de espera. O SNS aguentou bem o embate da pandemia porque colocou tudo o resto em espera. E contou com o esforço e espírito de missão dos seus profissionais. Mas as pessoas estão exaustas e desanimadas com a falta de reconhecimento sério e de condições de trabalho, que são esperadas há anos e que nem com dura prova da pandemia chegaram. Mas no Inverno que aí vem, o esforço será acrescido e o SNS pode mesmo colapsar, se não houver um plano consistente e não forem resolvidos os problemas que vêm de trás.

A falta de profissionais, problema crónico do SNS anterior à pandemia – com o qual os sucessivos governos e administrações têm vivido bem e não têm tido vontade de resolver –, tornarão impossível assegurar equipas para circuitos separados durante o Inverno. A penosidade do uso de EPIs – que deixam marcas profundas no rosto, e até feridas, e impossibilitam comer, beber ou ir à casa de banho – não permitirão trabalhar as habituais oito, 12 ou 24 horas consecutivas, tornando imperioso fazer pausas.

As interrogações são muitas e as certezas muito poucas. E nada parece ainda estar preparado. Como assegurar o isolamento em salas de espera apinhadas de gente? Como evitar a acumulação de utentes em espera quando os atrasos são inevitáveis em consultas marcadas a cada cinco ou dez minutos, em claro desrespeito pelos tempos padrão definidos pela Ordem dos Médicos? Como recuperar exames, cirurgias e consultas em atraso se for previsivelmente necessário deslocar profissionais para reforçar as urgências e o atendimento a doentes covid? E como conseguirá a Saúde Pública e a Medicina Geral e Familiar manter o rastreio de contactos e a vigilância de um muito maior número de suspeitos?

Que dizer às mães e pais que levam o seu filho com sintomas respiratórios ao médico? Podem as crianças regressar à escola? Deverão os pais faltar ao trabalho? E quem passa as justificações de falta? Far-se-á teste ao mínimo sintoma? E aos contactos? Ou escolhe-se salvaguardar salários, empregos e a economia?

Mais do que a polémica que estalou este fim de semana acerca da nova norma da Direção-Geral da Saúde (DGS), que torna facultativa a realização de teste aos contactos de alto risco de um caso positivo, é saber se o país poderá voltar a parar sempre que alguém se constipa. E se o SNS resistirá ao colapso.

Tal como nos ensina a fábula da cigarra e da formiga, é durante o Verão que prevenimos o Inverno. A DGS e o Governo têm urgentemente de definir planos com versões A, B, C – tantas quantos os cenários de tudo o que se antecipe que corra bem ou mal. Têm de pôr cá fora orientações claras e realistas, sendo imprescindível ouvir os profissionais que estão todos os dias no terreno. É necessário começar desde já a preparar as equipas, os espaços e os equipamentos, implementação essa que deve ser feita com apoio e monitorização das estruturas da DGS.

O tom é grave e solene, tal como o de um líder de um místico clã antecipando uma guerra. Só a preparação e a definição de um plano claro poderá resguardar-nos da incerteza e de receios catastrofistas e evitar reações casuísticas e atabalhoadas. Winter is coming – o Inverno está a chegar. Falta pouco mais de um mês. E não serão dragões que nos virão salvar.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico