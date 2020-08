A gestão da pandemia na Catalunha: responsabilidade e transparência

Na atual gestão da pandemia da covid-19, o Governo da Catalunha tem atuado desde o início com responsabilidade, colocando a saúde e a segurança das pessoas no centro das suas decisões, aplicando medidas mais restritivas para garantir o controlo dos novos surtos.

Após meses de confinamento devido à covid-19, e depois de conseguir reduzir e estabilizar o número de casos, agora estamos novamente a viver o seu impacto em diferentes territórios europeus na forma de surtos localizados. A Catalunha foi uma das primeiras regiões da Europa a sofrer esses novos surtos, localizados em municípios e áreas específicas do país. Desde a sua deteção, o Governo da Catalunha, em trabalho conjunto com especialistas em saúde e proteção civil, coordenou medidas restritivas com as autoridades locais para controlar a transmissão, garantir atendimento aos cidadãos afetados e impedir a propagação à população residente no resto do país. Também se adotaram medidas mais contundentes como o uso obrigatório de máscara mesmo na via pública. Uma medida que foi depois adotada pelas restantes comunidades autónomas do Estado espanhol, assim como em outros países. Recentemente, também aqui em Portugal, o Governo Regional da Madeira decretou a mesma regra.

Outras das medidas com as quais o executivo catalão tem avançado nos últimos dias é o encerramento de espaços de diversão noturna devido à identificação de novos casos nas faixas etárias mais jovens em âmbitos como discotecas, onde as medidas de distanciamento social foram flexibilizadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas, neste ponto da situação pandémica, tornam-se mais efetivas e importantes as medidas a nível local. Tem sido assim na imposição de restrições na área metropolitana de Barcelona com o objetivo de reduzir o contato social ou o confinamento da comarca do Segrià (zona que inclui a cidade de Lleida) que, entretanto, já foi levantado pela melhoria significativa nas cifras de novos contágios. Sabemos que, tal como no resto da Europa e do mundo, devemos aprender a viver juntos na luta contra as doenças e na preservação da atividade económica e das relações sociais mínimas. É por isso que a estratégia do governo da Catalunha é gerar confiança máxima através de total transparência, aumentando o número de testes (de 42.000 para 72.000 nas últimas duas semanas) e os recursos para o rastreamento dos casos.

Com a situação pandémica atual e a chegada do verão colocou-se o grande desafio do turismo. Neste contexto, o governo e as autoridades de saúde têm-se focado nos esforços em oferecer não só aos seus cidadãos, mas também aos seus visitantes, uma mensagem de transparência, exigência e de confiança enquanto destino responsável, garantindo a máxima segurança para todos.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico