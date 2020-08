Mineiro da Tanzânia multiplica riqueza ao descobrir nova pedra preciosa

Um mineiro da Tanzânia, que em Junho se tornou milionário ao encontrar duas pedras de tanzanite vendidas por quase três milhões de euros, descobriu mais uma pedra com 6,3 quilos, que vendeu por cerca de 1,7 milhões de euros.

A tanzanite é uma pedra preciosa que existe apenas no Norte da Tanzânia. O seu valor é determinado pela raridade – quanto mais clara, mais elevado é o preço. Roxo ou azul são algumas das cores que pode apresentar.

Saniniu Laizer exortou os colegas mineiros a trabalhar com o Governo, defendendo a sua experiência como um bom exemplo. “Vender ao Governo significa que não há atalhos... São transparentes”, disse, citado pela BBC, numa cerimónia na mina Mirerani.

Os mineiros de pequena escala queixam-se frequentemente de atrasos nos pagamentos por parte dos proprietários das minas e obtêm licenças governamentais para procurar a tanzanite, explica a BBC.

Dada a raridade da tanzanite, o Presidente da Tanzânia, John Magufuli, ordenou aos militares a construção de um muro com 24 quilómetros para proteger a mina Merelani, em Manyara, em 2017. No ano seguinte, as receitas do sector mineiro cresceram, resultado que o Governo atribuiu à construção do muro.

Em Junho, quando vendeu duas pedras de 15 quilos no total por quase três milhões de euros, Laizer disse que iria fazer uma festa e construir uma escola. Desta vez, o objectivo é construir um centro de saúde para a sua comunidade no distrito de Simanjiro, na região de Manyara.

Com 52 anos e pai de mais de 30 filhos, Laizer diz ainda que quer manter o estilo de vida que tem e continuar a cuidar das mais de duas mil vacas de que é proprietário.