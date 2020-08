Juan Carlos I, antigo rei de Espanha, vai abandonar o país

O rei emérito de Espanha Juan Carlos I vai abandonar o país, anunciou esta segunda-feira a coroa espanhola. O antigo rei solicitou o exílio ao filho, Filipe VI, depois de ter sido criticado pelos seus negócios em paraísos fiscais e da sua conta secreta na Suíça, negócios descobertos em plena pandemia.

Juan Carlos I, com 82 anos, foi o chefe de Estado de Espanha durante quatro décadas. A decisão de Juan Carlos I de viver fora do país partiu do próprio, mas tem de passar pelo Rei; no entanto, conta o El Mundo, a coroa e o Governo debatiam a presença do rei emérito há várias semanas, devido aos seus escândalos pessoais e como estes estavam a alimentar uma imagem negativa da monarquia durante a pandemia da covid-19.

Numa carta enviada ao “querido” filho e monarca esta segunda-feira, Juan Carlos I justificou a decisão de viver fora de Espanha com as “repercussões públicas que estão a ser geradas por certos acontecimentos passados da minha privada” e disse que queria tornar o trabalho do rei mais “tranquilo e sossegado”.

A decisão é, segundo o rei emérito, tomada com “profundo sentimento mas com grande serenidade”. O exílio voluntário de Juan Carlos I foi aceite por Felipe VI que, em comunicado, agradeceu com “sentido respeito” a decisão do pai.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Junho, o Supremo Tribunal espanhol abriu uma investigação ao envolvimento do rei num contrato para uma linha de alta velocidade com o Governo da Arábia Saudita. Segundo o jornal suíço Tribune de Genève, o antigo rei terá recebido 100 milhões de dólares no negócio. O escândalo subiu de tom depois de se descobrir também que Juan Carlos I doou o valor a uma ex-amante e excluiu esse valor de qualquer herança, transferindo o dinheiro através de um fundação criada com uma conta num banco suíço e rapidamente liquidada.

A conta também serviu para outras transferências com mais Estados, inclusive com o Bahrein, de onde o rei emérito terá saído com 1,9 milhões de euros numa mala de viagem para depositar em Espanha, com o apoio de um gestor de fortunas, Arturo Fasana, e de um advogado, Dante Canónica.

Em 2012, Juan Carlos I, na altura ainda Rei de Espanha, esteve envolvido em outro escândalo com a ex-amante, Corinna Larsen. Rei e amante foram caçar elefantes para o Botswana, aventura que valeu ao então monarca uma anca partida e uma chuva de críticas, devido à ostentação da viagem, enquanto milhões de espanhóis aguentavam tempos duros de austeridade e crise económica.