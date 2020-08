Variedade regional, o pêro de Monchique vai renascer à beira de um convento em ruínas

O último grande incêndio, ocorrido há dois anos no Algarve, não destruiu apenas 27 mil hectares do montado de sobro, medronheiros e eucaliptos. Perdeu-se, também, um outro elemento do património vegetal. O pêro de Monchique – a variedade regional das macieiras – quase se extingiu. “Por sorte, conservamos aqui, no Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), o repositório das fruteiras mais representativas [cerca de um milhar de variedades” , diz António Marreiros, um dos agrónomos que lutam para que a região não perca os sabores tradicionais. Não está sozinho, mas são cada vez menos os que resistem à padronização do sabor (ou ausência de paladar) da fruta de todo o ano

