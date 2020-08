Casa de Arte Nova no Porto danificada por obra de um prédio ao lado

As obras de um moderno edifício de apartamentos com vistas deslumbrantes para o Atlântico, na Avenida Brasil, no Porto, estão a afectar uma casa não menos deslumbrante, classificada como imóvel de interesse municipal pelo estilo Arte Nova e até já Art Déco da respectiva fachada. Lá dentro, onde há muito mais património “em risco”, segundo especialistas, a família Rolo tenta, há um ano, impedir que os trabalhos de demolição, escavação, e construção do prédio, que decorrem paredes-meias, façam mais estragos do que os que já são visíveis, e lamenta que a Câmara do Porto não intervenha para garantir a preservação de um bem que considera, ela própria, importante. O conflito já corre nos tribunais.

