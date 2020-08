Rede da Vodafone tem melhor desempenho na Grande Lisboa

Depois de estudar as regiões do Alentejo e do Norte, a Anacom esteve a avaliar o desempenho dos serviços móveis na área metropolitana de Lisboa (AML). Com esta análise em que se realizaram chamadas e conversações, para avaliação do serviço de voz, e transferências de ficheiros, de páginas web e de vídeos, para avaliar os serviços de Internet móvel, concluiu-se que há um “bom desempenho global” dos três operadores nos 18 municípios da AML, quer em termos de cobertura de rede, quer em termos de comunicações de voz ou de utilização da Internet.

Se nos dois estudos anteriores, a Vodafone surgiu como a empresa com melhor desempenho na maioria dos parâmetros avaliados pela Anacom, neste terceiro estudo, a rede desta operadora móvel, que tem menos clientes que as rivais, ou seja, menos utilizadores dos serviços, continua a apresentar performances superiores em alguns critérios.

Com a análise, realizada entre 25 de Maio e 5 de Junho, a Anacom concluiu que na AML os sistemas dos três operadores têm “bom desempenho global” em termos de sinal de rede, ao contrário do que se verificou nos dois estudos anteriores, em que foram identificadas zonas com coberturas quase inexistentes.

Mas se na segunda geração móvel (GSM), a performance é quase idêntica, na terceira e quarta geração móvel (UMTS e LTE), o desempenho global é inferior, e “as diferenças entre operadores são mais significativas”, destacando-se “o melhor desempenho da Vodafone”.

Ao nível da voz, “registaram-se diferenças entre operadores, embora pouco relevantes na perspectiva de utilizador”, diz a Anacom. Por exemplo, no tempo de estabelecimento de chamadas e na qualidade do áudio, a Vodafone ficou em primeiro lugar, ocupando a Nos e a Meo a segunda e terceira posição, respectivamente, nestes critérios.

Olhando para a Internet móvel, a Vodafone diferencia-se das rivais na velocidade de transferência de dados, apresentando os melhores resultados em download, com ritmos médios de 50,37 Mbps (megabit por segundo) e “diferenças estatisticamente significativas face aos restantes operadores”, refere a Anacom.

Em upload, a Nos e a Vodafone têm os melhores desempenhos, com ritmos médios de 25,09 Mbps e 23,53 Mbps, com diferenças estatisticamente significativas face à Meo, “que apresenta um ritmo médio de 13,98 Mbps”.

Ainda assim, a Anacom assinala que a velocidade de transferência é um indicador com “uma variabilidade muito elevada, com ritmos máximos de 153,41 Mbps e 62,23 Mbps e mínimos de 0,205 Mbps e 0,713 Mbps, respectivamente em download e upload”.

A entidade reguladora refere também que no serviço de navegação na Internet não existem diferenças expressivas entre as três empresas, registando-se durações médias de transferência de páginas web que são “razoáveis”.

No que diz respeito ao serviço Youtube video streaming, a Anacom concluiu que também há um bom desempenho global, sem grandes diferenças entre operadores, que estão ao mesmo nível em critérios como o rácio de terminação de sessão de dados, a resolução e qualidade de vídeo ou a duração das interrupções.