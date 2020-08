Ouro bate novo recorde a caminho dos 2000 dólares

O ouro bateu um novo recorde esta segunda-feira, segundo a Bloomberg. O valor da cotação do metal precioso aumentou 0,6% para 1988,40 dólares a onça.

De acordo com dados da Bloomberg, o ouro para entrega imediata chegou aos 1988,40 dólares (aproximadamente 1687 euros) por onça. Na semana passada o metal precioso tinha atingido valores históricos, tendo agora acelerado em cerca de 50 dólares. Já no mercado de futuros o preço da onça superou os 2000 dólares, chegando aos 2009,50 dólares (cerca de 1705 euros) no Comex, o que sinaliza novas valorizações a curto prazo.

O ouro para entrega imediata teve um aumento de 11% em Julho, o maior ganho mensal desde 2012. Segundo a Bloomberg, os investidores estão a considerar alternativas à dívida pública, em busca de liquidez ou valor e o ouro, tal como acções com dividendos ou obrigações, tem sido um refúgio. Uma das explicações apresentadas é a desvalorização do dólar em plena crise sanitária.

“A queda nos rendimentos reais a 10 anos nos Estados Unidos foi o motor mais importante, na nossa opinião, dada a forte relação inversa”, disse Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia, numa nota. Mas também a instabilidade económica, resultante da crise de covid-19, leva os accionistas a procurem investimentos mais seguros, como o ouro. As tensões entre China e EUA são outro motivo apontado por Vivek Dhar.

A Bloomberg cita ainda Christopher Louney, analista de matérias-primas da RBC, que refere que os investidores mudaram o seu posicionamento face ao ouro “no meio da crise de saúde pública, turbulência económica, e das últimas decisões de política monetária”. “Os ganhos directos do preço do ouro tornaram-no um activo estrela em 2020, aparecendo, sem dúvida, mais popular do que nunca”, acrescentou.