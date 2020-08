IP diz que monopólio europeu travou solução que evitava acidente de Soure

A Infraestruturas de Portugal diz que anda há dois anos a tentar equipar os seus veículos com o Convel porque a Bombardier, que detém o monopólio daquele equipamento de segurança ferroviária, já não o fornece. Após várias tentativas de comprar um sistema alternativo a nove empresas tecnológicas, só a 22 de Julho, uma semana e meia antes do acidente de Soure, é que a IP conseguiu “uma primeira proposta robusta, sólida e credível”, que deverá ser implementada nos próximos 12 meses, mais o prazo do concurso, revelou Carlos Fernandes, vice-presidente da gestora de infra-estruturas.

