Abanca reduz lucros em 47% para 133 milhões no primeiro semestre

O grupo espanhol Abanca teve lucros consolidados de 133 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 47% do que no mesmo período de 2019, divulgou esta segunda-feira a instituição em conferência de imprensa.

Entre Janeiro e Junho, o grupo espanhol que está presente em Portugal constituiu 163 milhões de euros de provisões para fazer face a perdas desencadeadas pela crise pandémica.

O banco espanhol comprou em 2018 a unidade de banca de retalho do Deutsche Bank. Até então, tinha apenas uma pequena operação em Portugal, com quatro balcões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Abanca tem, actualmente, em Portugal 70 agências, com 500 colaboradores e mais de 80.000 clientes, segundo informação da entidade financeira referente a Junho.

Em Espanha, em 2019, o Abanca comprou à Caixa Geral de Depósitos a sua filial, o Banco Caixa Geral.

Em Janeiro, foi conhecido o interesse do Abanca em iniciar negociações para a compra de 95% do Eurobic (depois de este ter anunciado que a empresária Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura accionista do banco português, uma medida para “salvaguardar a confiança na instituição”, segundo a entidade financeira, após a divulgação de documentos de uma investigação jornalística, num caso designado de ‘Luanda Leaks'). Em Junho o grupo espanhol anunciou que desistiu de comprar o EuroBic “uma vez que as condições acordadas para o referido objectivo não foram cumpridas”.