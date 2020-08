Vieira quer recuperar a “hegemonia no futebol português”

Luís Filipe Vieira afirmou nesta segunda-feira, durante a apresentação de Jorge Jesus como treinador do Benfica, que o clube vai iniciar um “ciclo novo”. O presidente dos “encarnados” disse acreditar que o clube pode voltar a ter a “hegemonia no futebol português”.

Numa curta declaração, antes de Jorge Jesus falar pela primeira vez neste regresso ao Estádio da Luz, o presidente do Benfica realçou que com o técnico o clube vai iniciar “um novo ciclo”, que pretende vitorioso. “Iremos fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para que a família benfiquista seja feliz nos próximos anos”.

Luís Filipe Vieira considera que “em tempos de grandes dificuldades se o Benfica estiver bem e conquistar tudo aquilo que tem para conquistar, de certeza que a grande maioria deste país será feliz”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente benfiquista acabou o seu discurso dizendo que com Jorge Jesus, o seu objectivo é voltar a ter “toda a hegemonia no futebol português” e “ganhar na Europa”. “É esse o nosso sonho e para isso desejo-te as maiores felicidades. Conta comigo e com todos os benfiquistas”, concluiu.

Depois de Luís Filipe Vieira, foi a vez de Rui Costa, administrador da SAD “encarnada”, dizer algumas palavras: “Bom regresso a casa. Que tenhas o maior sucesso, será o nosso e de todos os benfiquistas. Que consigas aumentar todos os troféus. Conheces a estrutura e cá estaremos para te dar todo o apoio.”