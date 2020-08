LPFP adia sorteios e início da II Liga

A Liga de Clubes (LPFP) anunciou nesta segunda-feira que os sorteios da I e II Liga foram adiados de 9 para 28 de Agosto, e que a divisão secundária terá inicio apenas a 13 de Setembro. O processo de licenciamento de Cova da Piedade e Casa Pia forçaram a decisão do organismo presidido por Pedro Proença.

Em comunicado, a LPFP esclarece que “no seguimento da comunicação enviada pela Federação Portuguesa de Futebol”, que dava “conta da suspensão da identificação dos dois clubes do Campeonato de Portugal (FC Vizela e FC Arouca) para participação nas competições profissionais” e como “o processo de licenciamento de CD C. Piedade e Casa Pia AC se encontrar em curso”, o arranque da II Liga “inicialmente previsto para o dia 22 de Agosto, ocorrerá no dia 13 de Setembro”.

Para além do adiamento da competição secundária, a LPFP informou que os sorteios das competições profissionais, inicialmente agendados para o dia 9 de Agosto, tem agora como nova data o dia 28 de Agosto.