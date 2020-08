Jorge Jesus: “Vim para ganhar, não para me reformar. E vamos arrasar”

Vim para ganhar e estou habituado a ganhar. Não vim para me reformar (...) e vamos arrasar”. De fato escuro e gravata vermelha, foi com esta ideia que Jorge Jesus se reapresentou aos benfiquistas, nesta segunda-feira, cinco anos depois de ter deixado o clube, em divergência ideológica com a direcção de Luís Filipe Vieira – o homem que fará agora de Jesus uma bandeira de campanha eleitoral.

Como sempre faz, Jesus voltou a trazer uma ideia forte à chegada ao novo clube. Já o tinha feito em 2009, quando se apresentou no Benfica dizendo “comigo, os jogadores do Benfica vão jogar o dobro. E o dobro se calhar é pouco”. E em 2015, quando chegou ao Sporting com o chavão “agora, não há dois candidatos em Portugal, há três. Vamos acordar o leão adormecido”.

Nesta segunda-feira, Jesus voltou a ser claro e garantiu que a equipa “encarnada” “não vai jogar o dobro, mas o triplo”. E foi mais longe: “Só um clube é que podia tirar-me do Brasil e o presidente foi lá e conseguiu convencer-me”.

Apresentação com pompa

Cerca de duas horas e meia depois de ter entrado no Benfica Campus, no Seixal, ao volante do seu carro particular, o treinador de 66 anos foi apresentado oficialmente, com os dez troféus conquistados no Benfica colocados em torno de um palco improvisado que deu pompa à cerimónia.

Não houve direito à presença de adeptos – alguns benfiquistas tiveram de ficar à porta do Centro de Estágio –, mas houve lugar para os capitães do Benfica (Jardel, Pizzi, Samaris, Rúben Dias e André Almeida) e para um número limitado de jornalistas, uma classe que Jesus tem sabido “usar” para veicular declarações fortes e contundentes nos clubes para os quais é contratado. E, nesta segunda-feira, voltou a não enjeitar esta possibilidade.

“Vim para unir a nação benfiquista. De um somos todos. É importante que os adeptos percebam isso​”, disparou, perante a imprensa, reforçando a ideia de unir o clube: “Não sou o salvador, o salvador somos todos. Cheguei de um grande clube [Flamengo], que se uniu à volta do seu treinador e da sua equipa. E por isso é que ganhámos. Estou cá para voltar a ganhar com os benfiquistas todos unidos”.

Jorge Jesus aproveitou ainda para garantir que só assinou contrato por duas temporadas, por opção própria. “O presidente ofereceu-me quatro anos e eu disse que queria só um. E ele disse-me que então me dava dois e eu aceitei (…) e vim ganhar menos dinheiro do que ganhava no Flamengo”.

"Sou muito mais treinador do que quando saí"

Já em resposta às perguntas dos jornalistas, Jesus fez uma auto-análise do que aprendeu nos últimos anos. “Não sou o mesmo treinador que cá esteve [entre 2009 e 2015]. Sou muito mais treinador do que quando saí do Benfica. Tenho ideias mais valorizadas para o Benfica e o futebol português”, garantiu, prometendo aos adeptos trabalho e lembrando que chega ao clube com muitos títulos conquistados. “No mundo, sou muito conhecido. Agradeço a quem? Ao Benfica e ao Flamengo”.

“Vou tentar conquistar outro paraíso. Acredito no projecto do presidente e acredito nele a 100%. Nós dependemos de resultados, mas estamos convictos de que temos capacidade para fazer uma equipa muito forte. Não vou fazer revolução nenhuma, vou é mudar conceitos e mudar ideias (...) para que, no fim do ano, possa dizer que voltei ao paraíso”, apontou também.

Jesus abordou ainda o objectivo de conquistar provas na Europa, tal como pediu Luís Filipe Vieira. “O grande objectivo é o campeonato português. Depois, o Benfica tem de ambicionar mais do que os títulos nacionais e recuperar o prestígio internacional. No meu tempo, cheguei a duas finais que fizeram de mim muito mais conhecido. É esse o caminho que temos de seguir: de um Benfica internacional, jogando “à Benfica” na Europa. Mas para chegares a títulos internacionais tens de fazer uma reflexão. É isso que estamos a elaborar e formar uma equipa muito forte para podermos pensar em ganhar tudo. Estou habituado a ganhar tudo, não é só o campeonato. Queremos chegar a títulos internacionais e podemos prometer confiança e compromisso”.

Acerca de possíveis reforços, Jesus não se comprometeu com nomes, mas garantiu que o clube tem poder para convencer jogadores de craveira mundial. “Já temos estado a falar internamente em relação ao que pode ser o plantel. Acreditamos que temos capacidade para entusiasmar os grandes jogadores na Europa. Não vou falar em nomes. O que importa é termos certeza daquilo que podemos contratar. Sabemos os alvos que temos e a estrutura sabe até onde pode chegar. Temos de ser conscientes no que podemos contratar”, explicou.