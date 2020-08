Jorge Jesus dá início a semana de apresentações no Benfica

Menos de 48 horas depois de a final da Taça de Portugal confirmar que a época 2019-20 foi um acto falhado pelo Benfica, os “encarnados” começam hoje a levantar a ponta do véu sobre como será a próxima temporada. Onze anos, um mês e 17 dias depois de se ter sentado ao lado de Luís Filipe Vieira e Rui Costa na sala de imprensa do Estádio da Luz para ser apresentado pela primeira vez como técnico benfiquista, Jorge Jesus voltará a falar nesta tarde (17h) como treinador do Benfica e, até ao final da semana, vão seguir-se os reforços. Luca Waldschmidt, Ezequiel Garay e Helton Leite estão garantidos, Everton Cebolinha e Malang Sarr quase, Edinson Cavani ainda é hipótese.

A confirmação oficial chegou há duas semanas através de um comunicado enviado pelo Benfica à CMVM, mas depois de um divórcio pouco amigável há cinco anos, Jorge Jesus vai explicar hoje pela primeira vez o que pretende para as “águias” e qual o plano que tentará colocar em prática para resgatar uma equipa desacreditada. O técnico português não deverá detalhar as mudanças que vão acontecer no plantel benfiquista, mas a defesa e o ataque serão os sectores onde haverá mais novidades.

Apesar de o Benfica já ter um acordo fechado com o Boavista para a transferência de Helton Leite, a contratação do guarda-redes não surgiu por indicação de Jesus e, depois de uma exibição comprometedora de Vlachodimos na final da Taça de Portugal, não é de excluir que o treinador pretenda um nome consagrado para baliza, tal como aconteceu na primeira passagem de Jesus pelo Benfica, com a contratação do internacional brasileiro Júlio César.

Na defesa, há um nome já garantido. Tal como Jesus, Garay já tem acordo firmado com os benfiquistas, mas a contratação do argentino, que em Outubro completa 34 anos, está ainda dependente da realização dos exames médicos. Se Garay não tiver o aval do departamento médico – em Fevereiro sofreu uma rotura dos ligamentos do joelho -, o PÚBLICO apurou que o “plano B” do Benfica será Thiago Silva, um central destro e experiente, à imagem de Garay, e que também é agenciado pela Gestifute.

Com a permanência de Rúben Dias garantida – a SAD benfiquista apenas aceitará transferir o capitão por valores próximos da cláusula de rescisão (100 milhões de euros) -, Jesus pretende ainda a contratação de um central esquerdino de créditos firmados. O nome no topo das preferências é o uruguaio Leandro Cabrera, contratualmente ligado ao Espanyol.

Nos dois lados da defesa, também vão chegar caras novas. Uma das apostas para o flanco direito será Diogo Gonçalves. Após uma excelente época em Famalicão, Jesus vê no jovem formado no Benfica potencialidades para fazer todo o corredor e o alentejano pode seguir as pisadas de Miguel, Paulo Ferreira ou Fábio Coentrão, que recuaram no terreno depois de começarem como extremos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No flanco esquerdo, a grande surpresa pode ser Malang Sarr. Com apenas 21 anos, o internacional sub-21 francês é um jogador livre depois de terminar contrato com o Nice e o PÚBLICO confirmou que o Benfica tem um acordo praticamente fechado com Sarr, apesar do jogador ser cobiçado por vários clubes da Premier League e Bundesliga.

Para o ataque, Jesus quer pelo menos três reforços de valor indiscutível e um depois será Luca Waldschmidt. O alemão é um avançado móvel, à imagem de João Félix, e depois de um longo namoro, o Benfica chegou a acordo com o Friburgo para a transferência do germânico, que será apresentado esta semana. Praticamente garantido está também Everton Cebolinha. O internacional brasileiro foi um pedido de Jesus a Vieira e o acordo entre o Grémio e o Benfica deverá implicar a mudança de Pedrinho para o clube de Porto Alegre.

Finalmente, o nome de maior impacto pode ser Cavani. A contratação da estrela uruguaia continua a ser negociada e o ex-avançado do PSG está receptivo a mudar-se para Lisboa, mas o Benfica tem a concorrência forte de clubes chineses e o acordo entre Cavani e os benfiquistas implicará uma grande engenharia financeira por parte de Domingos Soares de Oliveira.