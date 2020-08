Artur Soares Dias em primeiro lugar na classificação dos árbitros

Artur Soares Dias foi o melhor árbitro português em 2019/20. A conclusão é ditada pela classificação lançada nesta segunda-feira pelo Conselho de Arbitragem, tabela que deixou João Pinheiro, de Braga, na segunda posição, e Luís Godinho, de Évora, na terceira.

Este triunfo individual de Soares Dias, o único árbitro nacional na elite da UEFA, surge numa fase em que o juiz portuense tem estado na berlinda, fruto da arbitragem na final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica, vencida pelos “dragões”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Da restante classificação destaque, também, para os árbitros que já anunciaram o final da carreira: Jorge Sousa termina o percurso como árbitro com um quarto lugar, com uma pontuação muito perto do pódio, enquanto Carlos Xistra, com um final de carreira pouco feliz, foi o 18.º entre 21 árbitros.

Mais abaixo só mesmo Gustavo Correia, Cláudio Pereira e Rui Oliveira, sendo que os dois últimos deverão descer de categoria.

Em sentido contrário, os promovidos à categoria C1, a elite nacional, serão Hugo Silva, de Santarém, Fábio Melo, do Porto, e Miguel Nogueira, de Lisboa.