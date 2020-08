Três linhas de apoio de emergência para a Cultura abrem esta segunda-feira

Três linhas de apoio de emergência criadas ao abrigo do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) estão acessíveis a partir desta segunda-feira a trabalhadores independentes da cultura, a entidades artísticas e a espaços culturais que tenham visto a sua actividade prejudicada pela pandemia da covid-19.

A linha de apoio social destina-se a técnicos, artistas, autores e outros profissionais que tenham solicitado ou recebido apoio extraordinário da Segurança Social enquanto trabalhadores independentes. O montante máximo atribuível é de 1316,43 euros, a que os requerentes que tenham já beneficiado do apoio extraordinário da Segurança Social em Abril e em Maio terão de descontar os valores então recebidos. Nesse caso, e em vez do tecto máximo, receberão uma prestação de 877 euros a ser paga em duas prestações, em Agosto e em Setembro. A candidatura pode ser feita através do formulário disponibilizado aqui.

Embora o documento do PEES indique que esta linha de apoio social tem uma dotação de 34,3 milhões de euros, a informação disponibilizada pelo Ministério da Cultura indica a existência de 30 milhões de euros, porque aquele outro montante é o tecto máximo de apoio. Este apoio social está previsto para 18 mil beneficiários, mas a ministra da Cultura, Graça Fonseca, admitiu já que o universo de abrangidos poderá vir a ser maior.

Há ainda uma segunda linha de financiamento, de três milhões de euros, para que as entidades artísticas profissionais possam retomar a sua actividade e fazer face a prejuízos causados pela paralisação do sector forçada pela pandemia da covid-19.

A estes dois apoios extraordinários junta-se ainda uma linha de financiamento de 750 mil euros destinada a teatros, cineteatros e auditórios culturais, de modo a que possam adaptar-se às recomendações sanitárias que lhes foram impostas pela Direcção-Geral de Saúde. Cada requerente terá acesso a um máximo de dois mil euros.

De acordo com o Ministério da Cultura, todos os requerentes podem aceder a estes apoios a partir desta segunda-feira na página oficial do PEES ou no portal da Cultura. Até à hora de publicação desta notícia, porém, apenas o formulário relativo à primeira linha de apoio estava disponível.

Esta semana serão ainda divulgadas as condições de acesso aos 8,5 milhões de euros de reforço orçamental do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), retirados do saldo de gerência, para responder às necessidades dos trabalhadores desta área.

Quanto à linha de financiamento à programação em rede, no valor de 30 milhões de euros, que se destina a parcerias entre entidades artísticas e municípios, está aberta desde Julho. Embora apresentada como um reforço orçamental, esta linha resulta pelo menos em parte, ao que o PÚBLICO conseguiu apurar, de reprogramação de fundos comunitários que já se destinavam à programação cultural.

Na semana passada, depois de detalhar algumas das condições de acesso a todos estas linhas, que totalizam 70 milhões de euros, e questionada pela agência Lusa, Graça Fonseca não se comprometeu a prolongar este apoio extraordinário depois de Setembro e durante o Inverno, tendo em conta uma possível nova paralisação da actividade cultural, caso haja um aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus. “O que virá no Inverno não sabemos, não posso antecipar cenários”, disse.