Instituto do PSD promove conferências com Moedas e Barroso para evocar 40 anos da morte de Sá Carneiro

A nova presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, Maria da Graça Carvalho, reconhece que é preciso divulgar o “pensamento intemporal” do fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro. A pretexto dos 40 anos da sua morte – que se assinalam em Dezembro próximo - estão a ser preparadas algumas iniciativas a realizar em modelo ainda a apurar consoante a evolução da pandemia. Há já dois seminários marcados para Setembro: o primeiro com o ex-comissário europeu Carlos Moedas e o segundo com Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia.

