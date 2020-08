Já se trabalha para devolver o rio Leça à população, mas é preciso despoluir

A primeira fase do projecto de requalificação da zona envolvente daquele que já foi um dos rios mais poluídos da Europa já está em marcha e estará concluída em 2021. A curto prazo ainda não será possível percorrer os 18 quilómetros do Corredor Verde do Leça, mas no próximo ano já se vai poder usar parte das margens do rio para lazer ou para deslocações diárias. Mais tempo vai demorar a despoluir as águas.