Eusebio Leal, o historiador de Havana

Cicerone da cidade tanto para desconhecidos como para as grandes individualidades que a visitavam, Eusebio Leal conhecia como ninguém as histórias da capital cubana. Os seus habitantes homenagearam-no pendurando lençóis brancos nos estendais e nos cabos da electricidade, mas está prometido que depois da pandemia haverá uma cerimónia no Capitólio, marco emblemático da cidade, que Eusebio Leal também ajudou a recuperar.