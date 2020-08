Jorge Jesus vai ser apresentado no Benfica na segunda-feira

Jorge Jesus vai ser apresentado como treinador da equipa de futebol do Benfica na segunda-feira, informou neste domingo o clube, no dia seguinte à derrota na final da Taça de Portugal, que encerrou a temporada 2019-20.

Em comunicado divulgado no site oficial, os “encarnados” anunciaram que a apresentação do técnico vai ter lugar no centro de estágios do clube, Benfica Campus, no Seixal, a partir das 17h, e contará igualmente com a presença do presidente das “águias”, Luís Filipe Vieira.

A cerimónia de apresentação acontecerá dois dias depois de o Benfica ter perdido a final da Taça de Portugal para o FC Porto (2-1), em Coimbra, no encontro que fechou oficialmente a época futebolística em Portugal.

Jorge Jesus, de 66 anos, está de regresso ao clube da Luz cinco anos depois de ter saído para o Sporting, tendo sido técnico principal do Benfica entre 2009-10 e 2014-15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

Nas seis épocas em que comandou o Benfica, tornou-se no treinador com mais jogos (325) e mais vitórias (229) na história do clube.