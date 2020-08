Cápsula da SpaceX com dois astronautas da NASA já está a caminho da Terra

A cápsula da empresa privada SpaceX, que traz dois astronautas da NASA a bordo, já partiu da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e está agora a caminha da Terra.

Segundo a agência espacial norte-americana, a Crew Dragon Endeavour separou-se da ISS às 19h35 de sábado (00h35 em Portugal), tal como estava já planeado. Nas próximas horas, Bob Behnken e Doug Hurley têm pela frente uma viagem de várias horas. A amaragem no Atlântico, que será o primeiro regresso à Terra de uma nave espacial de construção e gestão privada com tripulantes, está prevista para as 14h42 deste domingo — 19h42 em Lisboa. A cápsula deverá ser recolhida na costa de Pensacola, no estado norte-americano da Florida, no Golfo do México — um dos sete locais possíveis para a amaragem.

“Foram dois meses óptimos e nós agradecemos tudo o que vocês fizeram como tripulação para nos ajudar a testar a Dragon no seu voo inaugural”, disse Hurley a um dos membros norte-americanos da equipa da estação, Chris Cassidy, enquanto a cápsula se afastava autonomamente do porto de embarque da ISS para começar a viagem de 21 horas.

A NASA e a SpaceX — que estão a monitorizar o regresso da tripulação a partir de Houston, Texas, e na sede da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia — descartaram durante esta semana a opções de amaragem no Atlântico por causa da tempestade tropical Isaias, que já levou a que o estado de emergência fosse declarado na parte leste da Florida. A região deverá ser atingida pela Isaias, que deverá evoluir para furacão, nos próximos dias.

Depois de uma amaragem bem-sucedida por volta das 19h48 deste domingo (pouco mais de 10 minutos mais tarde do que estava previsto), a cápsula completará o teste final para provar que pode transportar astronautas de e para o espaço — uma viagem que já realizou dezenas de vezes, mas apenas com carga.

“A parte mais difícil foi o lançamento, mas a parte mais importante é levar-nos para casa”, disse Behnken durante a cerimónia de despedida na tarde de sábado, ainda a bordo da estação espacial.

Foto Doug e Bob já dentro da Dragon, a caminho da Terra NASA

A NASA acredita que a Crew Dragon, uma cápsula em forma de bolota que pode acomodar até sete astronautas, está numa condição “muito saudável” desde o acoplamento à estação espacial, onde os astronautas têm realizando experiências e monitorizado o desempenho de naves espaciais desde Novembro de 2000.

Behnken e Hurley terão algumas horas para dormir durante a viagem para casa. A cápsula vai diminuir gradualmente a sua altitude orbital através de uma série de disparos automáticos de propulsores. “Eles têm bastante comida e água a bordo da nave”, disse a engenheira da SpaceX, Siva Bharadvaj, durante a transmissão live da partida.

A jornada da Crew Dragon e dos astronautas Doug Hurley e Bob Behnken começou a 30 de Maio quando, à segunda tentativa, foi lançado o foguetão da SpaceX. Este lançamento marcou o início de uma nova era no espaço já que, pela primeira vez, os EUA recorreram a uma empresa privada para colocar astronautas em órbita. “Foi feita história”, como descreve a NASA. Depois de um lançamento adiado pelo mau tempo (e de um acidente num outro projecto da SpaceX), o foguetão Falcon 9 partiu da plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, nos EUA, às 20h22 (hora de Portugal continental). Depois de uma viagem de 19 horas, a cápsula acoplou à Estação Espacial Internacional e, mais de três horas depois, os astronautas entraram na ISS.