Erro humano causou acidente com Alfa Pendular em Soure. Operadores da máquina passaram o sinal vermelho

A causa do acidente que esta sexta-feira envolveu um Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, no concelho de Soure, em Coimbra, foi erro humano. A investigação ao acidente concluiu que “as evidências recolhidas até ao momento pela investigação permitem afirmar não existiram quaisquer indícios de anomalias na infra-estrutura, incluindo os sistemas de sinalização, ou no comboio Alfa Pendular e sua operação que tenham influído no acidente”.

As conclusões figuram num documento divulgado este sábado de manhã pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) que já tinha anunciado, na sexta-feira à noite, que ia investigar as causas do acidente. O relatório apresenta detalhes de como o acidente terá acontecido:

pdf Nota do GPIAAF sobre o acidente com o Alfa Descarregar

Esta sexta-feira, a máquina de trabalho, um Veículo de Conservação de Catenária (VCC), tinha marcha estabelecida para a sua deslocação entre o Entroncamento e Mangualde. Era tripulado por dois trabalhadores, um com a função de agente de condução e outro com a função de agente de acompanhamento. “Não iria realizar quaisquer trabalhos no decurso da viagem”, diz o GPIAAF. Pelas 15h09, o VCC aproximava-se da estação de Soure, para onde tinha caminho estabelecido pelo posto de comando da circulação de Pombal para uma via de resguardo, a fim de ser ultrapassado pelo comboio rápido Alfa Pendular, operação que o gabinete diz ser “corrente na gestão da circulação ferroviária”.

O VCC percorreu o caminho estabelecido até parar na linha 3 da estação de Soure que estava sinalizada com o semáforo vermelho. "A imobilização do VCC na linha 3 de Soure, a uma distância ainda indeterminada antes do sinal ocorre pelas 15h12”, lê-se no documento.

Cerca de 12 minutos depois, pelas 15h24, após o comando da circulação estabelecer o caminho para o Alfa Pendular através da via directa da estação de Soure (linha 1), o respectivo sinal de saída fica verde a fim de sinalizar via livre para a normal passagem desse comboio.

“Alguns momentos depois deste evento, por razões que neste momento estão indeterminadas e que serão aprofundadas no decurso da investigação, o VCC reinicia a sua marcha, ultrapassando o sinal que se mantinha com aspecto vermelho. Os VCC, tal como a generalidade dos veículos de manutenção de via no nosso país, não estão equipados com o sistema CONVEL, motivo pelo qual não foi desencadeada a frenagem automática resultando na consequente imobilização do VCC antes de atingir um ponto de perigo”, refere a entidade que levou a cabo a investigação.

Foto GPIAAF

Quando o VCC passou o sinal vermelho, o sinal luminoso na linha 1, onde circulava o Alfa, passou automaticamente a vermelho. “Porém, uma fracção de segundo antes, o comboio AP 133 tinha acabado de ultrapassar o referido sinal de entrada com o aspecto verde que lhe correspondia nesse instante, motivo pelo qual o sistema CONVEL do comboio recebeu informação de que a via se encontrava livre, o que naquele momento correspondia à verdade.”

Diz o GPIAAF que o atravessamento da estação de Soure foi feito à velocidade prevista de cerca de 190 km/h, “momento em que os maquinistas [do comboio] visualizaram o sinal vermelho e o VCC a convergir para a via em que circulavam”. “O freio foi accionado, sem que tal pudesse impedir a colisão, a qual ocorreu às 15h26”, conclui a entidade.

O GPIAAF, que afirma que a investigação ainda está a decorrer, diz que publicará o relatório final contendo os factos e indícios apurados, a sua análise, as conclusões sobre as causas do acidente e, se aplicável, recomendações de segurança “num prazo não superior a doze meses”.

“No entanto, caso detecte, em qualquer fase da investigação, algum aspecto que entenda poder representar um potencial risco de segurança imediato cujas medidas de controlo implementadas não pareçam ser suficientes, o GPIAAF emitirá imediatamente um alerta urgente de segurança às entidades relevantes, para que estas possam tomar as medidas que entendam por adequadas”, lê-se no documento agora divulgado.

O descarrilamento fez dois mortos e 43 feridos, sete dos quais graves. O comboio seguia com 212 passageiros no sentido Sul - Norte e tinha como destino Braga. O acidente aconteceu depois de um embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, perto da vila de Soure, junto à localidade de Matas. As vítimas mortais são dois funcionários que estavam na máquina que estava na linha a reparar uma catenária.

Ao que o PÚBLICO apurou esta sexta-feira, o comboio colidiu pelas 15h35 com uma dresina (veículo de inspecção de via), tendo descarrilado, depois de ter saído de Lisboa pelas 14h com destino a Braga, onde deveria chegar às 17h30. O veículo de conservação de catenária tinha acabado de sair de uma linha de resguardo da estação de Soure quando foi abalroada pelo Alfa, que, com a violência do embate, descarrilou. O maquinista só teve tempo de accionar o freio de emergência (um manípulo que faz parar a composição no mínimo período de tempo possível), tendo conseguido sair da cabine de condução, o que lhe terá salvo a vida. Ainda assim, com a violência do impacto ficou inconsciente e foi transportado para o hospital — é um dos 43 feridos registados.

A gestão do tráfego ferroviário da Linha do Norte naquele local é feita a partir do Centro de Comando Operacional de Braço de Prata (em Lisboa). A infra-estrutura ferroviária é dotada de modernos sistemas de sinalização e telecomunicações, estando afastada qualquer hipótese que o acidente se tenha dado devido à existência de sistemas obsoletos.

A circulação na linha ferroviária do Norte continua este sábado interrompida nos dois sentidos, uma vez que os trabalhos de limpeza e remoção do material circulante são “muito demorados”. Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa, pelas 23h55 de sexta-feira, que ainda não é possível apontar uma hora para a reabertura da linha. A limpeza da linha e a remoção do material circulante, em particular do Alfa Pendular e da máquina de trabalho com a qual colidiu, “são trabalhos muito demorados”, explicou a mesma fonte.

Questionada sobre se a linha ficou danificada na sequência do acidente, a Infraestruturas de Portugal disse à Lusa ainda não ser possível dizer em concreto, mas “é certo que há danos avultados”. Fonte da IP também esclareceu que a máquina de trabalho que esteve envolvida no acidente não estava a fazer “qualquer reparação na via” no momento do embate e que o veículo se estava a dirigir para “as instalações de manutenção” em Nelas, distrito de Viseu.

O ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos, chegou a Soure ao final da tarde de sexta-feira e, depois de dar as condolências às famílias dos dois trabalhadores que morreram, disse que queria esperar pelo relatório técnico para poder conhecer as causas do acidente.