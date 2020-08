Condutor morre após colisão com comboio em Gândara dos Olivais. Linha do Oeste interrompida

O condutor de um veículo ligeiro de mercadorias morreu este sábado na sequência de uma colisão com um comboio cerca das 17h numa passagem de nível em Gândara dos Olivais, à saída de Leiria.

A colisão provocou o descarrilamento da carruagem, confirmou o PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria. A linha do Oeste continua interrompida.

O óbito foi declarado no local pelo INEM, e não houve mais pessoas feridas no acidente.​ Fonte do CDOS de Leiria avançou que, cerca das 17h50, ainda estavam no local 12 operacionais e cinco veículos.

O alerta para uma colisão entre um comboio e um veículo ligeiro de mercadorias foi dado às 17h03, de acordo com o CDOS. Tratar-se-á do comboio inter-regional que fazia o percurso Caldas da Rainha - Coimbra.

Fonte da Infraestruturas de Portugal refere ao PÚBLICO que não há, para já, indícios de falhas na sinalização da passagem de nível que possam ter causado o acidente: estava “tudo a funcionar normalmente”, sublinha a assessoria da empresa.