Acidente provoca três feridos graves e corta trânsito no IC2

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, este sábado, junto a Alcoentre, Azambuja, provocou três feridos graves e cortou o trânsito do IC2 nos dois sentidos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, “a colisão entre dois veículos ligeiros ocorreu cerca das 19h54” e provocou “três feridos graves”. Os feridos foram assistidos no local, não se sabendo ainda se já foram conduzidos a algum hospital, informou ao PÚBLICO fonte do CDOS de Lisboa.

O trânsito da IC2, na zona de Alcoentre, Azambuja, está cortado nos dois sentidos, segundo informações oficiais cerca das 22h20.

No local ainda estavam 32 operacionais.