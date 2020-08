Receitas de Verão: sopa de tomate coração-de-boi assado

Vocês sabem como é: mais um dia à procura daquele conforto no estômago e na alma. Quem não prescinde de uma sopa mesmo nos dias de Verão, encontra nesta receita uma alternativa leve, aromática e reconfortante. Usar bons ingredientes (idealmente da época, como é o caso do tomate coração-de-boi) é imprescindível para aquela colherada que deixa as papilas gustativas em festa. Agora, impõe-se uma questão: servem-na quente ou fria?

Sabemos como é chegar a casa e não saber o que cozinhar e queremos ajudar. Juntámo-nos à blogger Ana Chaves — que lançou recentemente o blogue Puro, onde partilha receitas — e vamos, durante o mês de Agosto, mostrar como preparar algumas receitas fáceis e, claro, deliciosas. Sempre saudáveis e com ingredientes simples. Já tens água na boca?