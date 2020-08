Um modelo sociobiológico da convivência

Cinco títulos do PÚBLICO em quatro dias: “É-se racista, quando se permite que o racismo continue”/“Negar o racismo é racismo”/“Há uma negação activa do racismo em Portugal”/“Erradicar o racismo é preciso, é possível e é nosso dever”/“A obsessão pelo racismo português”.

Como se todo o português fosse um racista sem o saber. Todo o português é racista enquanto não provar o contrário? Era a suspeita da Inquisição quanto ao judaísmo latente.

Tanto manifesto anti-racista arrisca a desencadear urticária anti-antiracista. O racismo é o equivalente social da alergia (allos + ergon – reacção anómala) a uma raça estranha (o alergeno do processo biológico) que alguns indivíduos hipersensíveis (atópicos) têm dificuldade em tolerar, o que despoleta a produção de um anticorpo alérgico. O ódio é o equivalente social da histamina.

O anti-racismo agressivo, um anticorpo contra um anticorpo, leva ao empolamento na inevitável escalada (“um país num espaço bafiento e, por vezes, insuportável” (…) “uma sociedade intolerante, hipócrita, racista, xenófoba, inculta e incapaz de assumir, de facto, os seus crimes e injustiças”) equivalente à reacção em cascata sugestiva de processo auto-imune, mecanismo de severa doença progressiva que impõe anti-inflamatórios e imuno-moduladores em busca de tolerância que evite tanto a rejeição quanto a reacção de estranho contra entranho. Um modelo a ter em conta.

H. Carmona da Mota, Coimbra

Canzoada à portuguesa

A propósito do resgate de vários animais no canil ilegal em Santo Tirso, surgiram movimentos nas redes sociais que visam invadir todos os abrigos suspeitos de tratar mal os animais, nem que seja ao pontapé e à bofetada aos seus proprietários. Este não é um comportamento digno de activistas da causa animal, parece uma canzoada à portuguesa de bestas quadrúpedes que atacam em matilha ameaçando a ordem pública. Se querem cuidar de animais errantes adoptem rafeiros em vez de comprarem os cães e gatos da moda com pedigree, em lojas ou criadores, (…) e deixem de querer ser fiscais exibicionistas de locais que nem conhecem, como se todos os abrigos fossem matadouros.

Emanuel Caetano, Ermesinde

A disciplina de voto no PSD

Na votação sobre o fim dos debates quinzenais, alguns deputados do PSD votaram contra a orientação do partido e logo se falou sobre se Rui Rio deveria ou não proceder disciplinarmente contra eles. A disciplina de voto é uma questão que volta e meia vem à baila, como se os políticos não soubessem que o artigo 155 da Constituição garante que os Deputados (com maiúscula no texto) exercem livremente o seu mandato. A disciplina de voto é, assim, um procedimento anticonstitucional, por muito que os regulamentos partidários eventualmente digam outra coisa. Talvez, por uma questão de governabilidade, valha a pena impor uma disciplina partidária para questões como orçamentos e moções de censura ou confiança, mas então que se altere a Constituição.

Carlos Anjos, Lisboa