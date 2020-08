“Vou resistir o máximo que puder.” Inquilinos de prédios expropriados para construção da mesquita da Mouraria têm de os desocupar

Ao longo dos últimos quatro anos, António Barroso fez do seu projecto de vida uma dura batalha contra a Câmara de Lisboa, para tentar reverter uma decisão que parece irrevogável: a expropriação dos dois prédios na Rua do Benformoso para que ali nasça uma nova praça e uma nova mesquita na Mouraria. Quatro anos depois, abriu-se novo capítulo nesta longa história: as cartas para a desocupação dos imóveis começaram a chegar. A 28 de Janeiro, António Barroso recebeu uma carta do município, dando nota que a entrega das chaves do 145 e 151-A da Rua do Benformoso deveria ser feita dentro de “180 dias úteis”. Ao PÚBLICO, o homem de 68 anos promete não baixar os braços. “Eu vou resistir o máximo que puder.”

Em 2006, António Barroso viu naqueles dois prédios a oportunidade de fazer um bom investimento. Conhecia bem a zona, uma das mais multiculturais do país, porque ali trabalhava — e trabalha — desde a década de 60. Fez obras profundas que, segundo conta, estiveram sujeitas uma série de restrições por estarem inseridos na zona histórica da Mouraria: teve de proteger e manter os azulejos do século XVIII de um dos prédios e não pôde utilizar alumínios e soalho flutuante para respeitar o plano original do prédio, “o que veio encarecer toda a recuperação”. Entretanto, com uma alteração ao Plano Director Municipal em 2012, os prédios deixaram de estar inseridos nessa zona. ​

Foi também nessa altura que a Câmara de Lisboa apresentou o projecto “Nova Praça da Mouraria”. Com esta obra, as ruas da Palma e do Benformoso ficariam ligadas e seria construída uma mesquita, num protocolo com o Centro Islâmico do Bangladesh.

No final de Maio de 2016, a autarquia acabaria por tomar posse administrativa dos dois prédios que António Barroso tinha comprado e recuperado. Seriam demolidos para ali ser erguida a nova praça e a mesquita. Desde então, António Barroso contesta a decisão. Diz que não houve uma efectiva discussão entre as partes, e avançou mesmo para os tribunais para tentar reverter a decisão. Chegou a apresentar uma providência cautelar para travar a expropriação, junto do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que acabou por dar razão à câmara por haver “inquestionável interesse público”. É precisamente isso que a autarquia responde ao PÚBLICO, notando que o processo de expropriação ficou concluído em Março de 2017.

António Barroso também não concorda com a indemnização que foi fixada pelo tribunal relativa aos edifícios que recuperou e que começou a arrendar a serviços e turismo. Segundo diz a câmara, o tribunal fixou o valor de indemnização em 692.174,46 euros para o prédio de três andares e 197.650 euros para o outro. “Este valor está depositado desde então à ordem do proprietário”, diz a autarquia. António Barroso garante nunca ter tocado nesse dinheiro.

Antes de partir para os tribunais, a autarquia reviu o valor da indemnização, propondo cerca de 900 mil euros “como compensação”. Neste valor, incluíam-se os valores das indemnizações que António Barroso teria de pagar aos seus inquilinos — um restaurante e uma agência de viagens. Esse valor, nota o município, foi “novamente recusado pelo proprietário”. António Barroso diz que considerou esse valor baixo face ao valor patrimonial que acredita que os imóveis têm. “Por que razão é que tenho de entregar um valor patrimonial de 1,5 milhões e eles pagarem-me 600 mil?”, protesta. Aguarda ainda o desfecho de duas acções — uma para tentar declarar nula a expropriação e outra que contesta o valor da indemnização atribuída ao prédio maior —, mas nenhuma tem efeitos suspensivos sobre o processo.

“Eu não estou contra a mesquita”

Tem batido a todas as portas. Já escreveu à Provedoria de Justiça, ao Presidente da República, ao primeiro-ministro. Quando há respostas, o caso é remetido para a Câmara de Lisboa ou para o tribunal. “A senhora não sabe o que eu tenho sofrido por causa daqueles prédios”, desabafa.

Como deixou de ser o proprietário dos prédios, ao longo dos últimos anos, não conseguiu fazer novos contratos de arrendamento. O rendimento que conseguia com a pequena loja que explora nuns prédios abaixo e com o negócio de alojamento local permitia-lhe fazer face às despesas que tem com empréstimos bancários, contraídos para comprar os imóveis e fazer as obras, pelos quais paga mensalmente cerca de 2300 euros.

Além do prédio onde habita, António Barroso era também proprietário do número 151-B. Para esse, a autarquia deu-lhe “20 dias úteis” para o desocupar. Esse prazo já passou, assim como o que foi dado aos proprietários do restaurante e da agência de viagens aos quais arrenda dois espaços comerciais no rés-do-chão – que também não saíram e mantêm ali os seus negócios. António Barroso reitera que não está contra a construção da mesquita. “Eu estou contra a maneira como o processo está organizado, de não me trocarem os prédios, de prejudicarem a minha vida”, lamenta.

O PÚBLICO questionou ainda a Câmara de Lisboa sobre a data para o início da demolição dos prédios, mas não obteve resposta. Ainda assim, o município mostrou interesse em seguir, em breve, com esses trabalhos de demolição. “Cumprindo a decisão do tribunal a CML informou sempre os expropriados que, a partir da posse, a sua permanência nos imóveis seria temporária. Em Janeiro deste ano os ocupantes comerciais e o senhor Barroso foram notificados da necessidade de libertarem o espaço, no prazo de 180 dias úteis (já cumpridos) para o início das demolições, sondagens e escavações. Por razões de segurança não é compatível a realização dos trabalhos de demolição e escavações com a permanência de pessoas no local”, disse a autarquia.