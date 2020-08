O mistério do bicho que vive toda a vida a fazer o pino

Os percebes são crustáceos cirrípedes, tal como as cracas. O nome dos percebes que são apanhados em Portugal é Pollicipes pollicipes (vem do latim, pollex , que quer dizer polegar.) Os percebes são filtradores, vivem em zonas de intensa agitação marítima e alimentam-se quando estão imersos na água.

Distribuição geográfica por espécie





Esta espécie vive entre a Bretanha e o Senegal. É inexistente no Mediterrâneo, nos Açores e na Madeira, mas existe nas Canárias. O habitat típico de Pollicipes pollicipes é nas rochas expostas em regiões com águas movimentadas, especialmente a zona intertidal de falésias em áreas de forte hidrodinamismo.

Morfologia interna

Os percebes são hermafroditas simultâneos (cada animal é fêmea e macho ao mesmo tempo). No processo de fecundação, um percebe que assume o papel de macho introduz o pénis no capitullum (a unha) de outro percebe que assume a função de fêmea. Esta liberta ovócitos que, uma vez fecundados, eclodirão na forma de larvas, sendo depois libertadas para o mar.

ROY LUCK

Ciclo de vida

Levadas pelas correntes oceânicas, as larvas passam por diferentes fases, sendo que, na última (larva cypris) fixa-se a um substrato onde viverá toda a vida. São muitas as larvas que se fixam no pedúnculode outros percebes - razão pela qual encontramos sempre percebes de diferentes idades na base de um percebe adulto.



Quando uma larva chega à rocha ou ao pedúnculo de outro percebe, fixa-se pela cabeça e ergue-se com o capitullum, suspenso na vertical, de onde sai um conjunto de patas que captam o alimento que é fornecido pelas ondas.