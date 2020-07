Um branco “titânico” do Douro

O produtor deste branco de vinhas velhas multicastas do Douro esmiúça o vinho ao pormenor, fornecendo todas as coordenadas de prova ao consumidor, esvaziando, assim, o prazer da surpresa e da descoberta. Diz isto: “Cor palha com reflexos dourados. Aroma de grande intensidade, elegância e complexidade, com notas de lima, zimbro, folha de louro, pão torrado e pedra de isqueiro. Na boca, grande sensação de frescura e untuosidade, muito profundo, tenso e longo.”

