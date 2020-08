Arbitragem: os principais lances da final da Taça

9’: Luis Díaz vê, de forma incorrecta, o cartão amarelo. O extremo entra de pé direito à bola, não tocando nem na bola, nem no adversário. Depois, no deslize é com o pé esquerdo que, de forma muito leve, rasteira Chiquinho. Uma infracção apenas passível de livre directo, mas sem cartão.

12’: Bem mostrado o cartão amarelo a Rúben Dias, por uma entrada por trás, de forma negligente, sobre Marega.

33’: A bola, depois de ressaltar no pé de Luis Díaz, vai-lhe de forma meramente casual à mão. Mesmo que estivesse dentro da área (as imagens ão esclarecem) nunca seria penálti, pois a acção é não deliberada e resulta de um ressalto e de um toque inesperado.

35’: Fica por mostrar um cartão amarelo a Gabriel por uma entrada por trás, de forma negligente e com algum perigo, sobre Manafá.

38’: Luis Díaz vê o segundo cartão amarelo. Mas, com acesso à repetição, é uma entrada para cartão vermelho directo, enquadrada na falta grosseira. O jogador portista entra de sola sobre a canela do seu adversário, com força excessiva, pondo claramente em perigo a segurança e a integridade física de André Almeida.

Foto

39’ e 43’: Dois cartões amarelos e consequente expulsão de Sérgio Conceição, em ambas as situações provavelmente por protestos e palavras dirigidas à equipa de arbitragem.

44’: Cartão amarelo bem mostrado a Jardel, que tocou com a mão na cara de Marega. Um comportamento antidesportivo punido disciplinarmente.

45’: Otávio deveria ter sido advertido, pelos protestos por palavras mas sobretudo pelos gestos feitos na direcção do quarto árbitro.

47’: Weigl vê, de forma correcta, o cartão amarelo por uma entrada negligente sobre Danilo.

59’: Golo legal do FC Porto. Seferovic põe em jogo (3 cm) Mbemba no momento em que Otávio faz o cruzamento para a área.

75': Cartão amarelo mal mostrado a Vinícius. É Pepe que toca com o cotovelo no jogador benfiquista.

82’: Penálti bem assinalado. Diogo Leite comete uma dupla infracção, joga a bola com a mão esquerda de forma deliberada e tem uma entrada com a perna direita sobre a perna esquerda de Rafa, acabando por derrubá-lo.

90’: Cartão amarelo bem mostrado a Alex Telles por pontapear a bola para longe, após o jogo já estar interrompido.

90+5’: Tiago Pinto, director desportivo do Benfica, foi expulso provavelmente por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.