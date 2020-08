As cores alegres estão de volta à sala do trono do Palácio da Ajuda

Durante muito tempo, o seu grande lustre francês teve velas e não lâmpadas, o que ajudou a escurecer os revestimentos; durante muito tempo, as intervenções que nela se fizeram foram pontuais e mínimas. Não é de estranhar, por isso, que a sala do trono do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, que por 200 anos foi o palco da mais alta representação do país, tenha chegado a 2020 a precisar de se submeter às mãos cuidadosas de conservadores-restauradores.

