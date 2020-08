Isabel Stilwell: “Não é literatura porque estou só a contar uma história”

Isabel Stilwell é conhecida do grande público, especialmente das famílias, porque esteve à frente da revista Pais&Filhos durante anos, e pelas suas crónicas com o psicólogo Eduardo Sá, na Antena 1, no programa Os Dias do Avesso. Esteve na direcção da Notícias Magazine e do jornal gratuito Destak. A sua opinião pode ser lida em várias publicações online, inclusive no PÚBLICO onde desde que os portugueses ficaram em quarentena escreve com a sua filha do meio, a cantora Ana Stilwell. As Birras de Mãe começaram por ter um ritmo diário, mas agora saem duas vezes por semana. Os temas giram em torno da maternidade, família, relações, como alguns dos seus livros, primeiro escritos a pensar nos pais com filhos pequenos ou adolescentes; mais tarde, a pensar nos avós com netos.

