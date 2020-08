Senhor do Comércio e da Conquista

A pesquisa é rigorosa e aborda os territórios mais importantes: o das maquinações políticas que alcançaram, na altura, patamares complexos, o da rápida alteração nas principais economias — a descoberta do caminho marítimo para a Índia e consequente colapso do comércio de especiarias dos árabes que controlavam as rotas por terra — sem esquecer o espaço dos afectos, o das paixões e o do quotidiano.