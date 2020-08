Ventilador Atena: “A segurança do doente pode estar em causa”

O Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, divulgou parte da informação – um resumo da avaliação – sobre o primeiro modelo do ventilador Atena. Essa avaliação tinha incluído a análise de sete peritos que, por unanimidade, concluíram que o primeiro modelo do Atena não estava em condições de ser utilizado em doentes, como o PÚBLICO noticiou na quarta-feira. Agora pode ler-se no resumo divulgado um dia após a notícia do PÚBLICO que, tendo em conta a documentação fornecida pelo fabricante do ventilador, o CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, os peritos consideraram que “a segurança do doente pode estar em causa”. Isto porque a inconsistência observada num dos parâmetros ventilatórios – a pressão positiva no final da expiração, ou PEEP – “pode aumentar o risco de lesão associada ao ventilador” e expor o doente a “mais eventos adversos”.

